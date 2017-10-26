شاهد.. هدف خرافي بسرعة خارقة يبهر العالم

تداول عشاق الرياضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو للاعب في الدوري الإندونيسي، ينطلق بسرعة مذهلة من قبل منتصف الملعب ويسجل هدفا رائعا في مرمى الخصم.

وأظهر تيرينس بوهيري، لاعب فريق "بورنيو"، سرعة خارقة في المباراة أمام المضيف "ميترا كوكار" في الدوري الإندونيسي لكرة القدم، عندما انطلق كالصاروخ من مسافة 70 مترا تقريبا، ليسبق لاعب فريق الخصم إلى الكرة، الذي كان أقرب منه إليها، ثم واصل انطلاقته وتخطى الحارس ببراعة، وسجل هدفا جميلا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق "بورنيو" على "ميترا كوكار" بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.