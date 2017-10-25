فيديو .. سرقة لاعب كرة شهير بقوة السلاح

لصوص محترفون، قاموا الأحد الماضي بهجوم مسلح وخاطف، استهدفوا به في ثوان معدودات أحد أشهر لاعبي كرة القدم البرازيليين، وهو المعروف باسم "جيفرسون " اللاعب مع فريق" بوتافوغو، كما مع منتخب البرازيل.

كان يقود سيارته الأحد الماضي في مدينة ريو دي جنيرو عندما اعترضه 3 مسلحين بالمسدسات، لحقوا به في سيارة مسروقة، ظلت وراء Range Rover سوداء كان يقودها، وعند وقوفه قرب منعطف في المدينة، نزلوا منها شاهرين عليه المسدسات، في وقت كانت كاميرا مراقبة بالشارع القريب من ملعب "بوتافوغو" تصور كل تفاصيل السطو السريع.

نرى جيفرسون، البالغ 34 سنة، يستسلم للمسيطرين عليه بقوة السلاح، ويخرج من السيارة بأمر من أحدهم، وأمره بأن ينزوي إلى الرصيف، ليجثو فيه على ركبتيه ويرفع يديه استسلاما، ثم نراهم يتخلون عن سيارتهم ويسرعون إلى سيارته ويلوذون بها فرارا.

ويوم الاثنين، عثرت شرطة الريو على "الرنج روفر" السوداء، مركونة في شارع بإحدى الضواحي، بعدما تخلوا عنها لصعوبة بيعها، إلا أنهم سرقوا منها ما يمكن بيعه، وأهمه هاتفه الجوال. أما هم، فمستمرون بالفرار.