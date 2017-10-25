ناصر الخليفي أمام المدعي العام السويسري الأربعاء

يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء، في بيرن إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.

يمثل القطري البالغ من العمر 43 عاماً، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن ميديا". إذ كان القضاء السويسري كشف في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق لـ"فساد خاص" مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة الراشي وفالك المشتبه بالمرتشي.

وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية "منسقة" أجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.

في الجزء الفرنسي، في 12 أكتوبر الحالي، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية بي إن سبورتس من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية.

وفي اليوم التالي، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن "يشكل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني" المجرَمة.

لم يتحدث الخليفي علناً منذ 12 أكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام في بيرن الأربعاء. وكان محاميه فرانسيس شباينر، أعلن الأربعاء الماضي "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري".

لا يتابع الخليفي فقط من طرف القضاء السويسري. فالقضاء الداخلي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الذي أوقف فالك 10 أعوام، أكد أنه فتح في 13 أكتوبر تحقيقاً أولياً بحق رئيس بي إن ميديا.

هيئة رياضية أخرى تتهم بالخليفي لأسباب أخرى هذه المرة. فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق منذ نهاية سوق الانتقالات الصيفية فيما إذا كان نادي باريس سان جرمان خرق قوانين اللعب المالي النظيف بعد صفقته للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو.