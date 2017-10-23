شاهد.. أغرب ضربة جزاء في تاريخ كرة القدم

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تسبب تسرع حارس مرمى في الاحتفال بتصديه لركلة ترجيح في مباراة بالدوري التايلاندي، في خسارة فريقه، وذلك بعدما دخلت الكرة مرماه بطريقة طريفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فريقي بانكوك وساتري بالدوري التايلاندي، والذي انتهى بالتعادل ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء، حيث تسرع حارس الفريق الخاسر في الاحتفال بضياع ركلة جزاء حاسمة من الخصم بعد ارتطام الكرة بمنتصف العارضة وارتدادها عالياً.

وبطريقة جنونية غادر الحارس منطقة الجزاء واتجه نحو منتصف الملعب محتفلا، بينما بدت علامات الحسرة على منفذ ضربة الجزاء، قبل أن تعود الكرة وترتطم بالأرض وتعود باتجاه المرمى، لتهز الشباك ويعلن الحكم عن هدف.

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