توتنهام يكشف دفاع ليفربول ويسحقه برباعية

كشف توتنهام هوتسبير مشاكل ليفربول الدفاعية بعدما سجل هاري كين هدفين ليقود الفريق اللندني لفوز ساحق 4-1 باستاد ويمبلي اليوم الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمام 80 ألف مشجع، وهو العدد الأكبر لمباراة في تاريخ الدوري الممتاز، رفع كين رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم بتسجيل الهدفين الأول والرابع لتوتنهام.

وأضاف سون هيونج-مين وديلي آلي هدفين لتوتنهام المتألق الذي تقدم 3-1 بنهاية الشوط الأول المثير بعدما قلص محمد صلاح الفارق لفريق المدرب يورجن كلوب.

وهذا رابع فوز على التوالي لتوتنهام والأول على ليفربول في الدوري الممتاز في خمس سنوات ليتساوى برصيد 20 نقطة مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.