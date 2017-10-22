برشلونة يتجاوز ملقة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ملقة 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجلة جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني، أضاف أندريس إنييستا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا أقرب ملاحقيه وبفارق ثماني نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد ، الذي يمكنه تقليص الفارق غدا الاحد عندما يواجه إيبار.

فيما توقف رصيد ملقه عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وحافظ برشلونة ، بهذا الفوز، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة.

بينما مازال ملقة يبحث عن فوزه الأول في الدوري حيث خسر في ثماني مباريات وتعادل في واحدة.