صلاح يتربع على عرش جولة دوري أبطال أوروبا

المصدر:
  • زيورخ - أ ف ب
التاريخ:
طباعة Email

حصد المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أدائه المميز خلال اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7-صفر الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الجمعة نتائج التصويت لجائزة لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاما)، صاحب هدفين وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من الاصوات.

وحل ثانيا التركي جنك توسون مهاجم بشيكتاش الذي سجل هدفي فريقه في مرمى مضيفه موناكو الفرنسي (2-1) بنسبة 33%، وثالثا لاعب الوسط الهولندي كوينسي بروميس (7%) المتألق خلال فوز فريقه سبارتاك موسكو الروسي على اشبيلية الاسباني 5-1.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني، فحل رابعا (4%) بعدما قاد فريقه الى الفوز على ضيفه اولمبياكوس اليوناني 3-1، فيما نال غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 2% بعد تعادل فريقه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب مع ضيفه توتنهام الانكليزي 1-1.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon