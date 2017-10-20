لاعب عربي ينافس ميسي ورونالدو.. وصوت الجمهور مصيري

8 أسماء مرشحة لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أوروبا، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس، إلا أن "الفائز" الموهوب والمحظوظ سيختاره "الجمهور".

فبحسب الاتحاد سيتم اختيار الفائز بناء على تصويت الجمهور، وكلما حصد اللاعب أصواتا أكثر ارتفعت حظوظ فوزه.

وقد تضمنت قائمة المرشحين اسم محمد صلاح، اللاعب الذي خفقت له "قلوب العرب" الأسبوع الماضي حين سجل هدفين وأدخل مصر عالم التأهل لكأس العالم في كرة القدم.

Mohamed Salah has been nominated for the #UCL Player of the Week award! 🏆



Vote for him: https://t.co/NfvprBknf2 pic.twitter.com/YElxS2YLDD — Liverpool FC (@LFC) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وضمت القائمة الأسماء الآتية:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، جينك توسن (بشكتاش التركي)، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو الروسي)، ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، إيدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

من جهته، طالب نادي ليفربول جماهيره حول العالم بتقديم الدعم والتصويت للاعبه محمد صلاح في سباق الأفضل خلال الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. ونشر ليفربول -على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس- صورة لمحمد صلاح وكتب :"تم ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب بالجولة، فلتمنحوه أصواتكم".