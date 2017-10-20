الحكم على نيمار في قضية التهرب الضريبي

قضت محكمة برازيلية اليوم الخميس بتغريم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا مبلغ قدره 3,8 ملايين ريال برازيلي (1,2 مليون دولار)، لاستخدامه مناورات قانونية من أجل تجنب دفع الضرائب.

ويبلغ حجم الغرامة 2% من قيمة المبلغ الذي طالب المسؤلون الماليون البرازيليون مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي بدفعه، في الوقت الذي يمتلك فيه نيمار الفرصة للتقدم بطعن لوقف تنفيذ الحكم.

واتهم الادعاء نيمار عام 2015 بعدم الالتزام بدفع القيمة الكاملة للضرائب المستحقة عليه خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، عندما كان يلعب في صفوف فريق برشلونة الأسباني، والتي تقدر قيمتها 188,8 مليون ريال برازيلي.