مواجهة صعبة لإيطاليا في ملحق المونديال

أسفرت قرعة الملحق الأوروبي الفاصل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، والتي أجريت الثلاثاء في زيوريخ ، عن مواجهة صعبة للمنتخب الإيطالي "الآزوري" حيث أوقعته مع المنتخب السويدي العنيد.

وحجزت منتخبات بلجيكا وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا وبولندا وأيسلندا وصربيا والبرتغال وفرنسا مقاعدها في النهائيات بعدما تصدرت مجموعاتها في التصفيات الأوروبية فيما اجريت القرعة اليوم في الملحق الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات من بين المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع.

ويحتاج المنتخب الإيطالي (الآزوري) ، الفائز بلقب البطولة أربع مرات سابقة ، إلى اجتياز العقبة السويدية الصعبة من أجل الوصول للمونديال الروسي.

ويخوض الآزوري مباراة الذهاب على ملعب السويد ثم يستضيف منافسه السويدي إيابا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب أيرلندا الشمالية مع سويسرا وكرواتيا مع اليونان والدنمارك مع أيرلندا.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات المذكورة أولا أيام التاسع والعاشر و11 نوفمبر المقبل فيما تقام مباراة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة أيام 12 و13 و14 من الشهر نفسه.

وخاض الآزوري 18 من 20 نسخة سابقة للمونديال ولم يغب عن النهائيات منذ 1958 كما أحرز اللقب أربع مرات كان أحدثها في 2006 بألمانيا.

وحل الآزوري ثانيا في مجموعته بالتصفيات خلف لمنتخب الإسباني ومني بهزيمة واحدة فقط في مبارياته العشر بهذه المجموعة وكانت أمام المنتخب الإسباني.

ولكن القرعة أوقعت الآزوري في مواجهة المنتخب السويدي أقوى الفرق الأربعة المصنفة بالمستوى الثاني في القرعة.

وكان المنتخب السويدي أنهى التصفيات في المركز الثاني بمجموعته خلف المنتخب الفرنسي ومتفوقا على نظيره الهولندي.