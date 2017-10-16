من هو المهاجم الكامل من وجهة نظر زيدان؟

أشاد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، الاثنين، بالأداء "الكامل" لمهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين، عشية لقاء الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبرز كين (24 عاما) كأحد أفضل المهاجمين ومسجلي الأهداف في أوروبا، وقد سجل 43 هدفا خلال 2017 لصالح ناديه والمنتخب الإنجليزي، ويتساوى بذلك مع نجم ريال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأت التقارير الصحافية بالتلميح إلى احتمال انتقال كين إلى النادي الملكي، ليسير على خطى زميليه السابقين في توتنهام الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش.

وعشية استضافة توتنهام على ملعب سانتياغو برنابيو، وردا على سؤال عن احتمال ضم كين إلى ريال، قال زيدان: "لا أعرف ما سيكون عليه مستقبل كين، إلا أنه يمكنني أن أتحدث عن الواقع الحالي".

وأضاف: "هو أحد ركائز توتنهام. هو جيدا جدا بكل شيء، لكن ما يقوم به هو تسجيل الأهداف (...) هو ليس لاعبا جامدا، بل دائما ما يعثر على المساحة، وهو سريع. هو لاعب كامل".

وفاز ريال وتوتنهام في المباراتين الأوليين من دور المجموعات على بوروسيا دورتموند الألماني وأبويل القبرصي، ويبدوان في موقع الأفضلية لبلوغ دور الـ16 للمسابقة الأوروبية الأم.

وتوقع زيدان أن تكون مباراة الغد في مدريد، والإياب بعد أسبوعين على ملعب ويمبلي في لندن، حاسمتين لجهة متصدر المجموعة الثامنة، قائلا: "لدينا مباراتان ضد سبيرز. أول نهائي للمجموعة سيكون غدا. نريد أن نلعب بشكل جيد، وأعتقد أن كل من يستمتع بكرة القدم سيتابع مباراة جيدة".

وستحول إصابة بيل دون خوضه المباراة ضد ناديه السابق، وسيفتقد ريال أيضا اللاعبين داني كارفاخال والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة.

في المقابل، عاود حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس التمارين مع ناديه، الاثنين، بينما يتوقع أن يشرك زيدان أيضا مودريتش وإيسكو والبرازيلي كاسيميرو، بعد إراحتهم في المباراة ضد خيتافي (2-1) في الدوري المحلي السبت.