فيديو مؤلم.. لاعب كرة يتسبب بموت زميله في الفريق

توفي حارس مرمى فريق إندونيسي، الأحد، متأثرا بإصابة لحقت به من جراء اصطدامه بأحد زملائه في الفريق، وذلك خلال مباراة في الدوري المحلي، كانت تنقل على الهواء مباشرة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحارس هو تشويرول هودا (38 عاما) توفي بعيد وصوله إلى المستشفى نتيجة إصابة في الرأس والرقبة.

وحسب فيديو المباراة، فقد كان حارس نادي بيرسيلا يحاول التصدي لهجمة فريق سيمين بادانخ في منطقة الجزاء، عندما ارتطم بزميله رامون رودريغز الذي كان يحاول أيضا التصدي للهجمة.

وأنهى اللاعبون المباراة التي كانت في شوطها الأول، وذهبوا إلى المستشفى الذي نقله إليه الحارس لخطورة حالته، وهناك أعلن المدرب: "لقد فقد الحارس حياته للأسف".

وأضاف المدرب أجاي سانتوسو أن خسارة هودا كانت صادمة، قائلا "لم يكن لدينا وقت لمشاهدة الطبيب. شاهدنا فقط جسده (اللاعب)".

وفي تغريدة على تويتر نشر النادي صورة للحارس الراحل مرفقة بكلمة "وداعا"، وأضاف "كان الأسطورة الحقيقية للنادي".

وكشف الطيبب زكي مبارك بعضا من تفاصيل إصابة اللاعب، قائلا إنه فارق الحياة نتيجة ضربة قوية في الرأس وخلف الرقبة.