زوجان مصريان يدخلان التاريخ بالفوز ببطولة أميركا للإسكواش

توج الزوجان المصريان علي فرج ونور الطيب بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش لفئتي الرجال والسيدات مساء السبت في فيلادلفيا .

وبات فرج والطيب أول شخصين متزوّجين يفوزان سويا بلقب البطولة.

وفاز فرج بلقب فئة الرجال بعد فوزه في النهائي على مواطنه محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11 9/ و12 10/ و11 .7

وفازت الطيب في نهائي فئة السيدات على مواطنتها رنيم الوليلى بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 8 11/ و/11 4 و5 11/ و7/11 و.5/11

وقالت "كنت احلم بذلك وأعمل بكل جدية في آخر عامين ونصف العام من أجل تحقيقه، أدائي يتطور من بطولة لأخرى، أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية".

وأضافت "بمجرد انتهاء المباراة أردت الذهاب لمشاهدة زوجي، كنت متوترة، أراه كل يوم يعمل بجدية، لذا هو إنجاز استثنائي أن يفوز كلانا بلقب مثل هذا في اليوم ذاته".

ومن جانبه قال فرج "هو حلم خاصة أننا حققناه سويا في نفس الليلة، لا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك، أتمنى أن تكون مجرد بداية لنجاحاتنا سويا".