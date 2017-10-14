نسور لاتسيو تُسقط السيدة العجوز في عقر دارها

مني يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية بخسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه لاتسيو 1-2، السبت في المرحلة الثامنة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وتوقف رصيد يوفنتوس الثاني عند 19 نقطة، بفارق الاهداف فقط أمام لاتسيو الذي ارتقى الى المركز الثالث، وانتر ميلان الرابع الذي يلتقي ميلان الأحد في مباراة "دربي".

وكان يوفنتوس تعادل في المرحلة السابقة التي سبقت فترة التوقف لاكمال تصفيات كأس العالم مع اتالانتا 2-2.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 21 نقطة، ويحل ضيفا على روما اليوم ايضا في مباراة قمة.

وهي الخسارة الاولى ليوفنتوس في البطولة هذا الموسم بعد ستة انتصارات وتعادل، وهي حصيلة لاتسيو ايضا الذي يقدم عروضا جيدة.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 24 عبر البرازيلي دوغلاس كوستا، لكن لاتسيو رد مطلع الشوط الثاني بهدفين عبر هدافه الدولي تشيرو ايموبيلي في الدقيقتين 47 و54 من ركلة جزاء.

وسنحت فرصة ذهبية امام يوفنتوس للخروج بنقطة التعادل بعد ان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع اثر عرقلة تعرض لها برناردو برنارديسكي من قبل الاسباني باتريك، فانبرى لها الارجنتيني باولو ديبالا وارسلها بيسراه باتجاه الزاوية اليمنى للمرمى لكن الحارس الالباني توماس ستراكوشا ارتمى على الجهة ذاتها وابقى فريقه فائزا.

ويستعد يوفنتوس للقاء سبورتينغ البرتغالي الاربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري ابطال اوروبا.