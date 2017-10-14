هاينكس يستهل رحلة العودة لبايرن بانتصار كاسح

استهل يوب هاينكس رحلة العودة لتدريب بايرن ميونخ حامل اللقب بقيادته لفوز مثير على ضيفه فرايبورج 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز ماينز على ضيفه هامبورج 3 /2 وشالكه على مضيفه هيرتا برلين 2/صفر واينتراخت فرانكفورت على مضيفه هانوفر 2 /1 وتعادل هوفنهايم مع ضيفه اوجسبورج 2 /2.

وتقدم بايرن بهدف بنيران صديقة في الدقيقة الثامنة سجله يوليان شوستر مدافع فرايبورج بطريق الخطأ في مرماه وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42 وتكفل الإسباني تياجو الكانترا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 ثم سجل البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 75 قبل أن يختتم جوشوا كيميتش التسجيل في الوقت بدل الضائع.