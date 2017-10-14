رونالدو ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

أنقذ المهاجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ التعادل وقاده لفوز صعب ومتأخر 2 / 1 على مضيفه خيتافي اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم ليمنح الفريق فرصة للاحتفال بمباراته رقم 100 تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

واستعاد أتلتيك بلباو اتزانه وعاد لعزف نغمة الانتصارات بفوز ثمين 1 / صفر على أشبيلية في وقت سابق اليوم بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

وكاد خيتافي يفسد احتفال زيدان بمباراته رقم 100 مع الفريق منذ أن تولى المسؤولية في منتصف موسم 2015 / 2016 حيث ظل التعادل 1 / 1 قائما بين الفريقين حتى سجل رونالدو هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة 85 .

وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني بالموسم الحالي ليقودا الريال إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة الذي يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بنزيمة في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، سجل خورخي مولينا هدف التعادل المثير للجدل لخيتافي في الدقيقة 56 ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 85 ليقود الفريق للفوز الثمين.

والهدف هو الأول لرونالدو في الموسم الحالي حيث غاب اللاعب عن أول أربع مباريات في رحلة الدفاع عن لقب الفريق في الموسم بسبب الإيقاف الذي فرض عليه بعد الطرد في مباراته أمام برشلونة بذهاب كأس السوبر الإسباني في بداية هذا الموسم.