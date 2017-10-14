يونايتد يحبط ليفربول في مباراة مخيبة للآمال

فرض مانشستر يونايتد التعادل السلبي على مستضيفه ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت في مباراة فشل فيها الفريقان في الوصول للمسة الإبداعية.

وكان حارس مرمى مانشستر، الإسباني دافيد دي خيا، العامل الأساسي في عودة "الشياطين الحمر" بنقطة من ملعب أنفيلد، إذ تصدى لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط الأول.

وهي المرة السابعة من ثماني مباريات في موسم 2017-2018، يتمكن فيها دي خيا من الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لليفربول الذي شكل خطورة أكبر على دي خيا، لاسيما عبر اختراقات البرازيليين فيليبي كوتينيو وروبرتو فرمينو، والمصري محمد صلاح، بينما اعتمد يونايتد خطة دفاعية أكثر مع تكتل لاعبيه معظم الوقت في منطقتهم.

وفي الشوط الثاني، حافظ ليفربول على أفضلية السيطرة الميدانية، معتمدا بشكل أساسي على عاملي السرعة واختراق منطقة يونايتد.

إلا ان فرص "الحمر" كانت أقل في هذا الشوط، وأخطرها في الدقيقة 55 عندما رفع جو غوميز الكرة ساقطة الى منطقة جزاء يونايتد، ليلاقيها الألماني إيمري جان المتقدم من الخلف، بتسديدة من مسافة قريبة جدا من مرمى دي خيا، بيد أنها علت المرمى.

وبهذه النتيجة، تمكن مان يونايتد من التصدر موقتا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه اللدود مانشستر سيتي الذي يستضيف في وقت لاحق "السبت" ستوك سيتي.