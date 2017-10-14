ليلة حمراء حرمت منتخباً من الصعود إلى كأس العالم



خسر منتخب باراغواي مباراته المصيرية أمام نظيره الفنزويلي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الختامية لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا عام 2018. وفشل منتخب باراغواي في التأهل للمونديال حتى عن طريق الملحق، حيث كان يحتاج للفوز بالمباراة لضمان التأهل لملحق التصفيات بدلا من البيرو.

وفجّر المدير الفني لمنتخب فنزويلا رافاييل دوداميل مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عقب إعلانه أن هناك العديد من "الغانيات" قد حضرن لقضاء بعض الوقت في الليل رفقة لاعبي المنتخب الباراغوياني.

وجاء في تصريحات دوداميل: "كانت هناك العديد من الزيارات النسائية في ليلة المباراة بالفندق، ولا نعرف من قام بإرسالهن.. هذه طريقة قديمة لخداع المنافسين".

وأنهت فنزويلا التصفيات في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة، فيما حل منتخب باراغواي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.