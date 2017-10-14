قمتان على صدارة الدوري الإيطالي الليلة

تشهد المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم ثلاث مباريات قمة، فيحل نابولي المتصدر ضيفاً على روما الخامس، ويستضيف يوفنتوس الثاني وبطل المواسم الستة الماضية لاتسيو الرابع اليوم، ويلتقي انتر وميلان في دربي ساخن غداً.

يتصدر نابولي الترتيب برصيد 21 نقطة من سبعة انتصارات، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الثاني وانتر الثالث، والفرق الثلاثة هي الوحيدة التي لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن في البطولة.

ويأتي لاتسيو رابعاً وله 16 نقطة، بفارق نقطة أمام روما الخامس (تأجلت مباراته مع سمبدوريا في المرحلة الثالثة بسبب الأمطار)، وميلان سابعاً برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة خلف تورينو.

لكن البطولة توقفت نحو أسبوعين بسبب إقامة الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ما قد يخلط أوراق الصدارة، كما أن جولة جديدة تنتظر فرق النخبة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

العلامة الكاملة

حقق نابولي العلامة الكاملة حتى الآن بسبعة انتصارات آخرها على كالياري 3-صفر قبل فترة التوقف فانفرد بالصدارة بعد تعادل يوفنتوس مع اتالانتا 2-2.

لكن مهمة نابولي لن تكون سهلة في ضيافة روما ثاني وثالث الموسم الماضي، خصوصاً وأن الأخير حقق في المرحلة الماضية فوزه الرابع على التوالي والخامس في ست مباريات، وجاء على حساب مضيفه ميلان 2-صفر.

وقال لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني «إنها مواجهة مباشرة على المراكز الأولى».

وغاب بيليغريني عن منتخب إيطاليا في مباراتيه الأخيرتين في التصفيات أمام مقدونيا وألبانيا بسبب الإصابة، لكنه عاد إلى صفوف نابولي لخوض المباراة ضد روما.

وتابع «أشعر بحال جيدة منذ أيام، لقد زال الألم وعدت إلى الفريق وأنا جاهز لمباراة السبت».

ونال نابولي إشادة من لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي بلاز ماتودي بقوله «لست متفاجئاً من تصدر نابولي، لقد تحسن وسينافسنا حتى النهاية».

قمة

وبدوره، يريد يوفنتوس استعادة توازنه محلياً بعد تعثره أمام أتالانتا عندما يستضيف لاتسيو، آملاً في الوقت ذاته أن تكون نتيجة مواجهة روما ونابولي في مصلحته لانتزاع الصدارة، وقد يعاني مهاجماه الأرجنتينيان باولو ديبالا وغونزالو هيغواين من الإرهاق جراء تصفيات كأس العالم والرحلة الطويلة إلى إيطاليا، بعد أن ساهما بتأهل الأرجنتين إلى النهائيات.

ضغوط

سيكون على مدرب ميلان فينتشنزو مونتيلا قيادة ميلان إلى الفوز غداً على جاره انتر في دربي المدينة على الملعب في سان سيرو، لأن الضغوط عليه تزداد بعد فشله حتى الآن في مقارعة فرق الصدارة وإعادة ميلان إلى مكانته المعهودة.

وأشارت تقارير إلى احتمال عودة كارلو انشيلوتي إلى تدريب ميلان بعدما تخلى بايرن ميونيخ الألماني عن خدماته.

ويلعب غداً أيضاً فيورنتينا مع اودينيزي، وبولونيا مع سبال، وكروتوني مع تورينو، وسمبدوريا مع اتالانتا، وكالياري مع جنوى، وساسوولو مع كييفو، وتختتم المرحلة بعد غدٍ بلقاء فيرونا مع بينيفنتو.