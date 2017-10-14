مورينيو يواجه كلوب في تحدي «البريميرليغ» اليوم

يصطدم مانشستر يونايتد ومضيفه ليفربول، حاملا الرقم القياسي في عدد الألقاب، اليوم في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ضمان المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس العالم.

تعود عجلة البرمير ليغ للدوران بعد وقفة المباريات الدولية، وبلوغ منتخب الأسود الثلاثة الحدث العالمي الكبير، ويفتتح الغريمان يونايتد الثاني وليفربول السابع المرحلة بموقعة نارية على ملعب «انفيلد» اليوم.

ويبحث يونايتد الذي يتساوى في صدارة الترتيب مع جاره اللدود مانشستر سيتي (19 نقطة)، عن اختبار قدرته بالمنافسة على اللقب، كونه سيواجه لأول مرة هذا الموسم فريقاً من العيار الثقيل، بعد انتصارات كبيرة على أمثال وست هام وسوانزي وايفرتون وكريستال بالاس.

في المقابل، يستقبل مانشستر سيتي المتصدر ستوك سيتي الثالث عشر، منتشياً من بداية موسم رائعة تخطى فيها حتى الآن ليفربول وتشلسي حامل اللقب.

مورينيو× كلوب

ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد، حامل اللقب 20 مرة (رقم قياسي)، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، المتوج 18 مرة، العدة لموقعة منتظرة، يغيب عنها لاعب وسط يونايتد الفرنسي الدولي بول بوغبا وزميله البلجيكي مروان الفلايني بسبب الإصابة، ليعول الشياطين الحمر في الوسط على الإسباني اندير هيريرا والصربي نيمانيا ماتيتش وراء المهاجم المتألق البلجيكي روميلو لوكاكو متصدر ترتيب الهدافين (7).

ويقدم يونايتد بداية موسم مختلفة تماماً عن السنة الماضية، إذ يتصدر أيضا مجموعته بسهولة في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول وضع قدمه في الدور الثاني عندما يحل على بنفيكا البرتغالي الأربعاء المقبل محاولا تحقيق فوزه الثالث توالياً.

بدوره، تعرض كلوب الذي يتخلف فريقه بفارق سبع نقاط عن يونايتد واكتفى بتعادلين في دوري الأبطال، لصفعة قوية بإصابة مهاجمه السنغالي ساديو مانيه خلال مشاركته مع بلاده في تصفيات مونديال 2018.

وفي ظل غياب مانيه، سيكون الحمل ثقيلا على المصري محمد صلاح المنتشي من قيادة بلاده إلى المونديال لأول مرة منذ 28 عاما، والذي عجز عن حجز موقع أساسي تحت إشراف مورينيو في تشلسي قبل أن يلمع نجمه في الدوري الإيطالي.

وقال صلاح لموقع النادي «ستكون مباراة كبيرة السبت. الكل في العالم سيشاهدها... نحارب في كل مواجهة، لكنها مباراة كبيرة ويمكنها أن تحسن موقعنا في الترتيب».

ومنذ وصوله إلى البرميرليغ من بوروسيا دورتموند في أكتوبر 2015، لم يخسر كلوب أمام الفرق الست الكبرى سوى مرتين في 20 مباراة.

وقال مورينيو لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أننا فريق أفضل (من السابق). يمكنكم القول، مثل البعض، لم نواجه الفرق الخمسة الكبرى، لكن الموسم الماضي لم نفز على وست هام على أرضنا، الموسم الماضي لم نفز على ايفرتون على ارضنا أو ساوثمبتون خارج ديارنا».

سيتي مع أغويرو

ويأمل مشجعو سيتي الذي يبحث عن فوز ثالث في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل أمام ضيفه نابولي الإيطالي، في عودة هدافهم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو الغائب منذ نهاية الشهر الماضي بعد تعرضه لحادث في امستردام أدى إلى كسر في ضلعه، عندما يلتقي الفريق اليوم أيضا مع ستوك سيتي.

اغويرو اقترح طبيبه في المنتخب الأرجنتيني دوناتو فيلاني أن يخلد إلى الراحة لمدة ستة أسابيع بعد الحادث، بيد انه عاود التمارين الخفيفة الثلاثاء.

لكن سيتي لن يكون مضطراً للمخاطرة باستعجال عودة اغويرو، اذ يملك في صفوفه ترسانة من الهدافين.

تعويض

ويحل تشلسي حامل اللقب ورابع الترتيب على كريستال بالاس متذيل الترتيب والذي خسر جميع مبارياته من دون أن ينجح بهز الشباك حتى الآن.

ويبحث فريق المدرب الإيطالي انطونيو كونتي عن تعويض سريع لخسارته أمام سيتي صفر-1 في المرحلة الماضية.

وكريستال بالاس الذي استلمه مدرب المنتخب السابق روي هودجسون في 12 سبتمبر الماضي بعد إقالة الهولندي فرانك دي بور، هو الفريق الوحيد في ابرز 20 بطولة أوروبية لم ينجح بعد 7 مراحل من الدوري بتسجيل أي هدف.

طفرة

وفي ظل التركيز على هجومي مانشستر يونايتد وسيتي مطلع الموسم، عوض ارسنال بدايته المخيبة (خسارتان في أول ثلاث مباريات بينهما رباعية أمام ليفربول في أغسطس) وتقدم إلى المركز الخامس بعد 3 انتصارات في آخر اربع مباريات.

ويستعد المدفعجية لحصد انتصار جديد على ارض واتفورد الثامن والذي لم يخسر سوى مرة واحدة هذا الموسم.

وأقر الفرنسي أرسين فينغر مدرب آرسنال الخميس بإمكانية بيع النجمين «هذا ممكن.. عندما نصبح في وضع مماثل، يجب البحث في جميع الحلول».

وأضاف «عدم التوصل إلى اتفاق العام الماضي لا يعني أن اللاعبين سيرحلان بالضرورة. آمل في التوصل إلى حل».

وفي باقي المباريات، يلعب السبت بيرنلي مع وست هام يونايتد، سوانزي سيتي مع هادرسفيلد، وغداً برايتون مع ايفرتون، ساوثمبتون مع نيوكاسل وبعد غدٍ يلتقي ليستر مع وست بروميتش.

كاين

تتركز الأنظار على مباراة توتنهام الثالث مع ضيفه بورنموث وصيف القاع، لمتابعة المسار التهديفي لمهاجم الأول هاري كاين.

ونجح كاين، الانجليزي الوحيد من بين المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، بتسجيل 15 هدفا في آخر 10 مباريات لفريقه ومنتخب بلاده.

وقال مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يصف كاين كأحد أفضل المهاجمين في العالم، انه يعجز عن ايجاد الكلمات في ما يخص المهاجم القناص «من الصعب أن نتحدث كل ثلاثة أيام عن هاري كاين وإيجاد كلمات مختلفة لوصفه».