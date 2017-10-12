شاهد.. فرحة "مجنونة" بالتأهل إلى كأس العالم

شهدت غرفة التعليق في ملعب "روميل فيرنانديز" في بنما فرحة مجنونة عندما علم معلقا منتخب بنما أن بلدهما تأهل إلى كأس العالم.

وفازت بنما على كوستاريكا 2-1، يوم الثلاثاء، وتأهلت معها إلى مونديال روسيا 2018 بعد هزيمة المنتخب الأميركي أمام ترينيداد وتوباغو بنتيجة 1-2.

وهذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها بنما إلى كأس العالم، وهي دولة صغيرة تتكلم الإسبانية ولا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

ولعبت بنما في مجموعة "الكونكاكاف" التي تأهلت المكسيك على رأسها ثم كوستاريكا وبنما، كما وصلت هندوراس إلى المركز الرابع لمواجهة أستراليا في الملحق.