مسنة تزرع قلباً وتستعد للمشاركة في الأولمبياد

قررت سيدة برازيلية تبلغ من العمر 67 عاما تغيير أسلوب حياتها وممارسة الرياضة. ليس ذلك فحسب، بل والدخول في منافسات سباقات زوارق الـ"كانو" بعد خضوعها لجراحة زرع قلب نقل إليها من مدرب فريق ألماني أوليمبي لهذه السباقات بعد وفاته إثر حادث سيارة.

وكانت السيدة بالتازار أصيبت بأزمة قلبية حادة في عام 2012 أدت لتدهور شديد في صحتها بعد أن ظلت على قائمة انتظار لمتبرع بالقلب على مدار 20 شهرا قبل أن تجرى لها عملية زرع قلب الشاب الألماني.

وقررت بالتازار تغيير أسلوب حياتها بعد عملية زرع القلب وبدأت بالفعل في ممارسة تدريبات داخل أحد المراكز الرياضية بمدينة ريو دي جانيرو تحت إشراف طبيبها المعالج، استعدادا لخوض منافسات رياضية قد تشمل سباقات زوارق الكانو، لتستكمل مسيرة المدرب الألماني الراحل.

وشاركت بالتزار في سبتمبر الماضي في أول مسابقة رياضية عقب إجراء جراحة القلب برفقة حفيدها حيث سارت لمسافة بلغت 3 كيلومترات على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو.

ويقول طبيبها إن قلب بالتازار الجديد يعمل بكفاءة عالية وسيكون باستطاعتها القيام بأشياء لم تفعلها قط قبل خضوعها للعملية.