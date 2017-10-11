أبرز ثلاثة نجوم يغيبون عن المونديال

سقط الهولندي آريين روبن والتشيلي أليكسيس سانشيز والويلزي غاريث بيل مع منتخبات بلادهم في التصفيات ليغيب النجوم الثلاثة عن المونديال الروسي.

وسجل آريين روبن هدفين ليقود المنتخب الهولندي إلى الفوز 2 - صفر على نظيره السويدي ولكن هذا لم يكن كافيا حيث كان المنتخب الهولندي وصيف حامل لقب كأس العالم 2014 بحاجة لتسجيل خمسة أهداف أخرى.

ويغيب المنتخب الهولندي بهذا عن البطولة الكبيرة الثانية على التوالي حيث غاب عن كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) في فرنسا.

كما فشل أليكسيس سانشيز في التأهل مع منتخب تشيلي للنهائيات وسقط أمام مضيفه البرازيلي صفر - 3 في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية مساء الثلاثاء.

وكان المنتخب الأميركي ضحية أخرى بارزة في هذه التصفيات كما شملت قائمة النجوم الغائبين عن المونديال الروسي كلا من الويلزي غاريث بيل والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

وفيما ضمن منتخب بيرو خوض الملحق العالمي أمام المنتخب النيوزيلندي ، لن يعود منتخب تشيلي إلى روسيا بعد عام من مشاركته كبطل لكوبا أمريكا في كأس القارات حيث احتل المركز السادس في التصفيات ليغيب عن نهائيات المونديال الروسي.

وحصد المنتخب السويسري 27 نقطة وهو ما يفوق رصيد المتصدر في خمس من المجموعات التسع بالتصفيات ولكنه يحتاج الآن إلى اجتيار الملحق الأوروبي في نوفمبر المقبل من أجل التأهل للمونديال الروسي.

ويشهد الملحق أيضا سبعة منتخبات كبيرة أخرى في مقدمتها المنتخب الإيطالي (الآزوري) الفائز بلقب المونديال أربع مرات سابقة ومنتخبات كرواتيا والدنمارك واليونان وإيرلندا الشمالية وأيرلندا والسويد.

وكان المنتخب الألماني (مانشافت) حامل لقبي كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017 هو الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة بالتصفيات حيث حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها بالتصفيات وحصد 30 نقطة من 30 نقطة متاحة كما سجل لاعبوه 43 هدفا مقابل أربعة أهداف فقط اهتزت بها شباك الفريق.

وتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني قائمة الهدافين في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي برصيد 16 هدفا في عشر مباريات خاضها الفريق في التصفيات ليقود المنتخب البولندي ببراعة إلى النهائيات.

وفيما تأهل المنتخب الفرنسي الفائز بلقب المونديال عام 1998 إلى النهائيات مباشرة يوم الثلاثاء ، كان المنتخب الهولندي هو أبرز الضحايا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة ليكون ختاما حزينا لمسيرة روبن الدولية مع الفريق حيث اعتزل روبن اللعب الدولي بختام مسيرة الفريق في التصفيات.

وفشلت منتخبات ويلز وأوكرانيا وتركيا والبوسنة التي لم تكن من المنتخبات المعتادة في النهائيات في العبور أيضا للمونديال الروسي فيما كان المنتخب الايسلندي هو المفاجأة الكبيرة حيث تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.

كما شق منتخب بنما طريقه إلى النهائيات للمرة الأولى من خلال الفوز 2 - 1 على نظيره الكوستاريكي الذي تأهل بالفعل قبل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كونكاكاف فيما كان المنتخب الأمريكي هو الضحية الكبرى في تصفيات هذا الاتحاد حيث أسدل الستار على مسيرته في التصفيات بالخسارة 1 - 2 أمام نظيره الترينيدادي مساء الثلاثاء وبهذا يغيب المنتخب الأميركي عن النهائيات للمرة الأولى منذ 1986 وبعد سبع مشاركات متتالية في البطولة.