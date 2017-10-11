بنما في كأس العالم لأول مرة منذ 1986 وأميركا تغادر

حجز هدف متأخر سجله رومان توريس لبنما بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة الليلة الماضية بعد الفوز 2-1 على كوستاريكا بينما ستغيب الولايات المتحدة عن النهائيات لأول مرة منذ 1986 بعد تفوق هندوراس عليها لتنتزع المركز المؤهل لملحق التصفيات.

وفي ظل فوز هندوراس المفاجئ على المكسيك متصدرة التصفيات 3-2 تسببت خسارة الولايات المتحدة 2-1 أمام ترينيداد وتوباجو في تراجعها إلى المركز الخامس في الدور الأخير من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المكون من ستة فرق.

وأحرز روميل كيوتو هدف الفوز في الدقيقة 60 لصالح هندوراس التي ستواجه استراليا في مباراتي ذهاب وعودة في نوفمبر تشرين الثاني من أجل بطاقة أخرى إلى نهائيات روسيا.