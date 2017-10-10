تصفيات المونديال : خروج سوريا وتأهل استراليا إلى الملحق

ودع منتخب سوريا لكرة القدم الملحق الاسيوي في تصفيات مونديال 2018 بعد خسارته امام مضيفه الاسترالي 1-2 بعد التمديد الثلاثاء في سيدني.

وافتتحت سوريا التسجيل عن طريق عمر السومة (6) وعادل لاستراليا المخضرم تيم كايهيل (13)، والذي سجل بنفسه هدف الفوز في الشوط الاضافي الثاني (109) الذي شهد طرد لاعب الوسط السوري محمود المواس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 الاسبوع الماضي في ماليزيا و

وتأهلت استراليا لمواجهة رابع تصفيات كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الشهر المقبل، في ملحق دولي مؤهل مباشرة الى المونديال.