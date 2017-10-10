بالفيديو..لن تصدق ماذا فعل لاعب هولندي والمرمى خالٍ

أهدر لاعب هولندي أغرب فرصة لتسجيل هدف والمرمى خال بلا حارس ليصبح عضوا بارزا في نادي الهادرين للفرص بكرة القدم.

وأضاع اللاعب Dennis Van Duinen البالغ 20 سنة، هدفا لا يمكن لأحد أن يصدق أن لاعب كرة قدم يفشل بإدخال كرة، ليس بينها والمرمى القريب 10 أمتار أي مانع.

وكان "فان دوينن" يلعب مع فريقه Harkemase Boys مباراة بالدوري الهولندي للهواة في العاصمة أمستردام، ونجده في الفيديو يستلم الكرة باحتراف هجومي مشهود، كمشاهير اللاعبين الكبار، ثم يتجه بها رأساً إلى مرمى الفريق المنافس، فيعترضه حارسه، إلا أنه يتخطاه بسرعة خاطفة وببراعة، إلى درجة يشعر معها من يراه بأن نجماً جديداً بدأ يبزغ بعالم كرة القدم، فبثوانٍ أصبح والكرة بين قدميه أمام المرمى الخالي من أي عائق.

ثم انقلب المشهد وتغيرت الموحيات، حين لم يسددها "دوينن" سهلة وطبيعية نحو المرمى، بل عنيفة "طارت" أعلى العارضة الخشبية وسط ذهوله نفسه، واستغراب من بحثوا عن تفسير لتسديدته القوية بدلاً من أن تكون عادية وبسيطة، ولا يوجد تفسير سوى أنه باختراقه السريع لدفاعات الخصم شعر بالغرور، وشعر أنه واحد من نجوم الكرة الكبار، لذلك سددها عنيفة ليبهر نفسه والآخرين فضاعت بغرابة.