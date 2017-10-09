العالم في أحضان أبوظبي ديسمبر المقبل

جرت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية والتي تستضيفه العاصمة أبوظبي ديسمبر المقبل، في فندق فيروموت باب البحر بحضور معالي محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة ابوظبي رئيس اللجنة المنظمة المحلية، وأدار القرعة الفرنسي إيريك ابيدال الفائز باللقب في ابوظبي 2009، ونجم الكرة الإماراتية عبدالرحيم جمعة، والكولومبي إيفان كوردوبا الفائز بالبطولة في الإمارات 2010 وميكايل سيلفيستر.

وحددت القرعة الانطلاقة الرسمية للعد التنازلي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017والتي تجرى من 6 إلى 16 ديسمبر على استاد هزاع بن زايد بالعين ومدينة زايد الرياضية، وستتحد هوية 3 فرق والمتأهلين عن دوري أبطال افريقيا وآسيا وبطل كوبا ليبرتادوريس على التوالي 5 و25و 29 نوفمبر.

وسيقص الجزيرة الإماراتي وأكولاند سيتي شريط الافتتاح 6 ديسمبر على استاد هزاع بن زايد، وحددت القرعة مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا والفائزون بهذا الدور يتأهلون إلى المربع الذهبي، لمواجهة ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.



ربع النهائي- باتشوكا و بطل دوري أبطال أفريقيا

الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس

الفائز بالمباراة الأولى يواجهه بطل دوري أبطال آسيا

الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي ريال مدريد