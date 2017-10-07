«نايت» تؤجل مباراة كوستاريكا وهندوراس

تسببت العاصفة الاستوائية نايت، بتأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس بين كوستاريكا وضيفتها هندوراس في تصفيات منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وأرجئت المباراة إلى اليوم بعدما أعلنت الحكومة حالة طوارئ في البلاد وأقفلت المدارس والمحال بسبب العاصفة التي تسببت بمقتل 22 شخصاً حتى الآن في أميركا الوسطى في طريقها إلى المكسيك مع احتمال أن تضرب الأراضي الأميركية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى كانكون في المكسيك الجمعة قبل أن تضرب ساحل الخليج المركزي غداً.

وتحتل كوستاريكا المركز الثاني في الدور الحاسم من تصفيات الكونكاكاف وبإمكانها أن تضمن مقعدها في نهائيات مونديال روسيا في حال تعادلها أو فوزها على هندوراس الخامسة، قبل أن تختتم التصفيات الأربعاء ضد مضيفتها بنما.

وتتصدر المكسيك التي ضمنت أولى بطاقات التأهل المباشر إلى مونديال روسيا 2018 الترتيب برصيد 18 نقطة، مقابل 15 نقطة لكوستاريكا التي ضمنت خوض الملحق على أقل تقدير، و10 نقاط لبنما الثالثة، وتأتي الولايات المتحدة رابعة ولها 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة، وتتذيل هندوراس الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب الأميركي إلى الفوز على بنما ثم على مضيفته ترينيداد وتوباغو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل للتأهل مباشرة إلى النهائيات وعدم ترك مصيره للملحق.

وتلعب المكسيك مباراة هامشية مع ضيفتها ترينيداد وتوباغو التي خرجت من حسابات التأهل المباشر أو عبر الملحق.