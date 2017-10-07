برشلونة وإنييستا عقد «مدى الحياة»

أعلن نادي برشلونة تمديد عقد قائده ولاعب خط وسطه أندريس انييستا، «مدى الحياة»، في الوقت الذي يسود فيه الغموض حول تمديد عقد الأرجنتيني ميسي مع النادي وتعد خطوة منح عقد مفتوح الأجل، نادرة في تاريخ كرة القدم الحديث، وتظهر الموقع الذي يحظى به اللاعب لدى النادي الذي نشأ فيه ولم يعرف غيره. وقال انييستا في مؤتمر صحافي «سأكون هنا طالما يمكن لجسدي وذهني ذلك، ونيتي هي البقاء لأطول فترة، لكنني لا أريد البقاء لمجرد البقاء».

وأضاف: «برشلونة هو المكان المفضل حيث أحظى بالشعور الأفضل، وهذا العقد يدل على الثقة بنزاهتي وشخصي»، وقال بارتوميو رئيس برشلونة «العقد المفتوح» مكافأة للاعب استثنائي.