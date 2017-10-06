صحيفة بريطانية تؤكد احتمالية سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، عن إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، فى ظل مقاطعة العديد من الدول العربية لها، على خلفية دعمها للإرهاب.

وقالت الصحيفة، إن دبلوماسيين غربيين ألمحوا إلى إمكانية سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بسبب شبهات الفساد والأزمة الخليجية.

وتحدثت الصحيفة عن تأثر مشروعات البنية التحتية المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 نتيجة المقاطعة، بالإضافة إلى ظروف العمال القاسية المشاركين فى تشييد المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة.

ويتوقع المراقبون أن تعانى قطر خلال الفترة المقبلة من تأخر وصول مواد البناء اللازمة لتشييد المنشآت الرياضية والمرافق المتعلقة بالملاعب المخصصة لاستضافة فعاليات المونديال، نتيجة لمقاطعة جيرانها لها بسبب دعمها للإرهاب.

وفى حال تأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من عدم قدرة قطر على إنهاء تسليم المشروعات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 فى المواعيد المتفق عليها، قد يلجأ "فيفا" لسحب تنظيم البطولة من الدولة الخليجية.