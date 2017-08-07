أرسنال بطل الدرع الخيرية

أحرز أرسنال درع المجتمع الانجليزية بفوزه على تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب ويمبلي أمس، مفتتحاً الموسم المحلي الكروي.

وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه النيجيري ادوين موزيس (47)، قبل أن يعادل البوسني سياد كولاسيناك بكرة رأسية في الدقيقة 81.

وبحسب النظام الجديد لهذه المسابقة لم يخض الفريقان وقتاً إضافياً، بل لعبا ركلات الترجيح بنظام جديد هو أقرب إلى الجولة الفاصلة في كرة المضرب، حيث يسدد أحد الفريقين الركلة الأولى، ثم يقوم الثاني بتسديد ركلتين تواليا وهكذا دواليك.

وكان تشلسي توج بطلا للدوري المحلي في حين احرز أرسنال الكأس بفوزه على تشلسي بالذات 2-1 في النهائي في مايو الماضي. والتقى الفريقان ودياً استعداداً للموسم الجديد قبل أسبوعين وكانت الغلبة لتشلسي 3-0.

وشارك الوافد الجديد في صفوف أرسنال الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت أساسياً في حين غاب التشيلي ألكسيس سانشيز عن التشكيلة تماما، ربما لعودته للتمارين الثلاثاء الماضي بعد مشاركته في كأس القارات، كما غاب قائد أرسنال الفرنسي لوران كوسييلني وصانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل. في المقابل، شارك الفارو موراتا المنضم حديثا الى تشلسي في الدقائق الأخيرة في حين شارك البلجيكي ميشي باتشوايي أساسيا.

وطرد بدرو إثرعرقلته للمصري محمد النني من الخلف.

وظل التعادل سيد الموقف فخاض الفريقان ركلات الترجيح فأخطأ حارس تشلسي كورتوا وموراتا في محاولتيهما، في حين سجل لاعبو أرسنال الاربعة ليمنحوا فريقهم اللقب.

ويبدأ تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري باستقبال بيرنلي على ملعبه ستامفورد بريدج في 12 الجاري، ويفتتح أرسنال مشواره في 11 منه ضد ليستر سيتي.