تداول صورة الشيك الذي اشترى نيمار من برشلونة

انتشرت على الإنترنت خلال الأيام الماضية صورة لشيك بمبلغ 222 مليون يورو من بنك فرنسي لصالح نادي برشلونة الإسباني، مما دفع عدة مواقع رياضية عالمية لتداوله وربطه مع صفقة انتقال نيمار.

وتساءلت مواقع مثل "سبورتس" و"غول" فيما إذا كانت هذه الصورة فعلا للشيك الذي حرر نيمار من عقده مع برشلونة الذي كان من المفترض أن يمتد إلى 2021.

ويحمل الشيك، كما ظهر في الصورة التي يتم تداولها، اسم بنك قطر الوطني في ترويسته، بالإضافة إلى اسم نادي برشلونة في خانة مستلم المبلغ بقيمة 222 مليون يورو.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جرمان بموجب عقد قياسي لمدة 5 سنوات بلغت قيمته الإجمالية حوالي 450 مليون يورو، يتضمن دفع شرط جزائي لبرشلونة بقيمة 222 مليون يورو.