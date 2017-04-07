هازارد: اللعب الجميل لا يضمن الألقاب

يثق إيدن هازارد لاعب تشيلسي في اقتراب فريقه من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لا يزال حذراً بشأن الشعور براحة كبيرة رغم الحاجة لعدد كبير من النقاط في الجولات المقبلة.

وعاد تشيلسي، الذي خسر على أرضه أمام كريستال بالاس، سريعاً إلى طريق الانتصارات بالتفوق 2-1 على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع أول من أمس بعدما سجل هازارد هدفي المتصدر.

واحتفظ تشيلسي بالتقدم بسبع نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.

وقال هازارد: «نحن اقتربنا لكن الطريق لا يزال طويلاً. سنخوض بعض المباريات الصعبة ونحن مستعدون لكل شيء. لا يزال أمامنا ثماني مباريات. نريد إنهاء المسابقة على القمة. هذا هدفنا».

وبعد عرض قوي في الشوط الأول في ستامفورد بريدج لجأ تشيلسي إلى الدفاع عن تقدمه بفارق هدف واحد في الشوط الثاني وقال هازارد إن النتيجة أهم من الأداء.

وأضاف اللاعب البلجيكي: «لا أعرف إذا كان أسلوب لعبنا جميلاً لكن أهم شيء هو تحقيق الانتصارات».وتابع «أعتقد أن بوسعنا اللعب بشكل أفضل لكن بعد الخسارة كان من الجيد التعافي والخروج بالنقاط الثلاث».وسيلعب تشيلسي مع مضيفه بورنموث صاحب المركز 13 يوم السبت.

منافسة قوية

وأكد أرسنال الذي اكتفى بنقطة واحدة من المراحل الثلاث السابقة، تفوقه التام على وست هام الذي لم يحقق الفوز على جاره سوى مرة واحدة في المباريات الـ18 الأخيرة بينهما في الدوري الممتاز.

ورفع فريق فينغر رصيده إلى 54 نقطة وانتزع المركز الخامس وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي اكتفى الثلاثاء بالتعادل مع ايفرتون 1-1، وكل من الفريقين يملك مباراتين مؤجلتين، مقابل مباراة مؤجلة واحدة لسيتي الذي يتقدم عليهما بفارق 4 نقاط.

ولن يكون طريق أرسنال نحو نهاية الدوري سهلاً بتاتاً، إذ إنه مدعو لمواجهة جاره توتنهام خارج قواعده في المرحلة الخامسة والثلاثين، ثم يستضيف في المرحلة التالية مانشستر يونايتد.

وعلى «ليبرتي ستاديوم»، حول توتنهام تخلفه أمام مضيفه الجريح سوانسي سيتي إلى فوز خامس على التوالي وجاء بنتيجة 3-1.

فوز

على ملعب «انفيلد»، بدا ليفربول في طريقه لكي يحذو حذو توتنهام بعدما حول تخلفه أمام ضيفه بورنموث بهدف الكونغولي بينيك افوبي (7) إلى تقدم بفضل هدفي البرازيلي فيليبي كوتينيو (40) والبلجيكي ديفوك اوريجي (59).

لكن بورنموث حرم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من فوز ثان على التوالي ورابع في المراحل الخمس الأخيرة، بإدراكه التعادل في الدقيقة 87 عبر النرويجي جوشوا كينغ الذي حرم «الحمر» الاستفادة على أكمل وجه من خسارة سيتي للابتعاد في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال.

وفي المباريات الأخرى، حقق هال سيتي فوزاً مثيراً على ميدلزبره 4-2، فيما أعاد ساوثمبتون ضيفه كريستال بالاس إلى أرض الواقع بالفوز عليـــه 3-1.

1- تشلسي 72 نقطة

2- توتنهام 65

3- ليفربول 60

4- مانشستر سيتي 58

5- أرسنال 54