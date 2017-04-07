«الملكي» يرفض السقوط والبارسا ينتظر الكلاسيكو

فاز ريال مدريد على مضيفه ليغانيس 4-2 رغم إراحة أبرز لاعبيه وبينهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل لكن أهداف الفارو موراتا وجيمس رودريجيز ساهمت في احتفاظ الفريق بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أول من أمس.

ووضع رودريغيز ريال مدريد على طريق الانتصار بهدف مبكر قبل أن يسجل موراتا هدفين متتاليين في غضون ثماني دقائق ليجعل النتيجة 3-صفر. ورغم ذلك نجح ليغانيس في تسجيل هدفين متتاليين عبر جابرييل بيريس ولوسيانو ليقلص الفارق إلى 3-2 في الشوط الأول.

وعزز ريال مدريد تفوقه بفضل هدف أحرزه مارتن مانتوفاني مدافع ليغانس بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري من منافسه برشلونة الذي فاز على اشبيلية 3-0.

ويتصدر ريال مدريد البطولة برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وله مباراة مؤجلة في إطار سعيه لفوزه الأول باللقب منذ عام 2012.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد «كانت مباراة غريبة. بدأنا بشكل جيد للغاية وسجلنا ثلاثة أهداف ثم وضعنا أنفسنا في مشكلة عندما اهتزت شباكنا مرتين. في النهاية سيطرنا على الشوط الثاني بشكل أفضل ونجحنا في تسجيل هدف اخر وحصلنا على النقاط الثلاث». وانتقد المدرب الفرنسي تراجع أداء فريقه في الشوط الأول ومنح ليجانيس فرصة العودة في المباراة.

وأضاف «لا يمكننا مواصلة هذا الأمر. اهتزاز شباكنا مرتين (في أربع دقائق) هو أمر كبير. لهذا السبب علينا دائما التطور. الأمر الرائع في كرة القدم أنك لا تعلم ماذا سيحدث».

إنريكي يشيد

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة «قدمنا أداء رائعاً في الشوط الأول مثلما كنا نحلم. هيمنا على المباراة واستحوذنا على الكرة كثيراً.

«سجلنا ثلاثة أهداف وسنحت لنا العديد من الفرص مقارنة بقوة المنافس. الأمور تغيرت في الشوط الثاني لكن كل شيء كان تحت سيطرتنا». وأشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه الأوروغوياني لويس سواريز الذي افتتح التسجيل لفريقه في المباراة التي تغلب فيها على ضيفه أشبيلية 3 / 0.

وقال إنريكي: يستطيع سواريز هز الشباك من أول لمسة له للكرة في المباراة ومن أي مكان في الملعب. إنه لاعب فريد وهو الأفضل في العالم في مركزه».

وصنع سواريز أيضاً الهدف الثاني لفريقه في مباراة اليوم والذي سجله زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح سواريز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف من بين جميع اللاعبين في بطولات الدوري الأربع الكبرى بأوروبا حيث صنع في الموسم الحالي حتى الآن 11 هدفاً بخلاف إحرازه 24 هدفاً.

الكلاسيكو

وشهدت المباراة مشاركة نادرة لأندريس إنييستا في المباراة كاملة حيث يتطلع اللاعب للاستعداد بقوة قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة مع ريال مدريد هذا الشهر.

وقال إنييستا: «لن يمر علينا وقت طويل حتى نحل ضيفاً على الريال في سانتياجو برنابيو... أظهرنا والريال في الأسابيع الأخيرة أن بعض النقاط من الممكن أن تفلت من بين أيدينا... خسرنا أمام ديبورتيفو فيما تعادل الريال على ملعبه أمام لاس بالماس».

وأوضح: «لكننا نعلم أننا بحاجة للفوز على الريال في سانتياغو برنابيو إذا أردنا الفوز بلقب الدوري». وأضاف: «الاستقرار والثبات في المستوى الذي يظهره سواريز من مباراة لأخرى أمر هائل... لن يكون هناك أي لاعب مثل ميسي. من الرائع للغاية أنه معنا هنا ويلعب لنا».

27

يتصدر ميسي هدافي الدوري الاسباني برصيد 27 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن سواريز.

وبعد الثنائية التي سجلها أول من أمس رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 29 هدفاً في 30 مباراة أمام إشبيلية في كافة المسابقات.