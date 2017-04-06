مورينيو: من الصعب الوصول إلى مربع الكبار

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بصعوبة مهمة الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه إيفرتون 1 -1 أول من أمس في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وقال مورينيو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «باتت أكثر صعوبة، المهمة صعبة للغاية». وأضاف «الأمر ممكن من الناحية الحسابية ولكن يتوقف على الفرق المنافسة. إنها مسيرة رائعة من 20 مباراة متتالية بدون هزيمة، ولكننا تعادلنا كثيرا على ملعبنا».

وأضاف «هذا سبب المركز الذي نحتله. نصنع الهجمات جيدا لكننا لا نسجل أهدافا كافية، لا نحقق الفوز أمام عدد كاف من الفرق المنافسة وأعتقد أننا سندفع ثمن ذلك في نهاية الموسم».

وسجل مانشستر يونايتد 21 هدفا فقط خلال 16 مباراة في الدوري على ملعبه هذا الموسم، ومني خلال هذه المباريات بسبعة تعادلات بنتيجة 1 -1. واعترف مورينيو بأن المهاجم ماركوس راشفورد 19 عاما، الذي لم يسجل منذ سبتمبر بعد أن أحرز ثمانية أهداف خلال 14 مباراة، يعاني من تراجع في مستواه. وقال مورينيو «إنه يكافح من أجل التسجيل. يحاول مرارا وتكرارا». وأضاف مورينيو «لا يفترض بي أن أقتله. وإنما علي مساعدته لأنه لاعب رائع».

اعتراف

وقال ديفيد مويز مدرب سندرلاند إن مهمة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدأت تصبح «يائسة» عقب الخسارة 2- 0 أمام ليستر سيتي وقبل ثماني جولات على النهاية يتأخر سندرلاند بثماني نقاط عن منطقة الأمان بعدما فاز مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة بالدوري وفشل في تسجيل أي هدف في آخر ست مباريات. وقبل اللعب مع فرق تحاول الهروب من الهبوط مثل ميدلسبره وهال سيتي وسوانسي سيلعب سندرلاند ضد العملاقين مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولات الثلاث المقبلة.

وقال مويز لشبكة سكاي سبورتس عقب الخسارة من ليستر والتي تأتي بعد التعثر 1-0 أمام واتفورد «الأمر يائس الآن. قلت إنه ينبغي الفوز بواحدة من هاتين المباراتين خارج الأرض».

تجربة

قال ديفيد مويز مدرب سندرلاند : «لقد واجه اللاعبون الصراع للهروب من الهبوط قبل ذلك. سنواصل التنافس. لا يزال الأمر بأيدينا وسنحاول النجاح في ذلك». وزادت الضغوط على مويز عقب تهدديه بصفع مراسلة صحافية وقال وبعد الخسارة أمام ليستر قال مويز إنه وضع هذا الموقف خلف ظهره وانصب تركيزه على محاولات إبقاء سندرلاند في دوري الأضواء. واستفاد كريج شيكسبير مدرب ليستر من عودة جيمي فاردي للتألق ونجاحه في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بالدوري. وقال فاردي : إنه يعتقد أنه يمكن القول إن الفريق استعاد ثقته كما كانت في الموسم الماضي عندما أحرز اللقب.