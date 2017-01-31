أوزيل يرفع شعار التحدي

نشر النجم الألماني، ونادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خلال تمارين الفريق، استعداداً للقاء الذي سيجمع «المدفعجية» اليوم مع فريق واتفورد.

وقال أوزيل في تعليقه على الصورة «أستعد لمبارياتنا المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع».

وعقب مباراة واتفورد، سيواجه أرسنال يوم السبت المقبل المتصدر نادي تشلسي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه النجم الألماني مصيراً مجهولاً، بعد أن أكدت الصحافة الإنجليزية رفض أوزيل التوقيع على عقود جديدة، إلا بشروط محددة، أبرزها رفع الراتب الأسبوعي، ما آثار التكهنات حول نية اللاعب الرحيل .