سلتا فيغو يحرم ريال مدريد من نصف نهائي الكأس

اقصي ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، من اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 2-2 أمس الاربعاء، وتأهل الاخير الى النهائي بنتيجة المبارتين 4-3.



وعانى النادي الملكي قبيل نهاية الشوط ا لاول، اثر تسجيل مدافعه دانيلو هدفا خطأ في مرمى فريقه. الا ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادل النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله هدفه الاول في الكأس منذ زهاء عامين. وتقدم سلتا فيغو مجددا عبر الدنماركي دانييل فاس قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، الا ان رأسية البديل لوكاس فاسكيز اتاحت لريال انهاء المباراة متعادلا، وتفادي خسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة.





