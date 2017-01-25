تجريد "أسرع رجل في العالم" من ذهبية أولمبية

فقد العداء الجامايكي بولت احدى ميدالياته الذهبية الاولمبية التسع، بعد تجريد اللجنة الدولية الاولمبية الاربعاء منتخب بلاده من لقب سباق التتابع 4 مرات 100 م في اولمبياد بكين 2008، لثبوت تعاطي نستا كارتر المنشطات.

واستند قرار اللجنة الاولمبية الى عمليات اعادة فحص قامت بها لمئات العينات من دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في بكين، ما اظهر تعاطي كارتر مادة ميثيلهيكسانامين المحظورة التي كانت تستعمل من اجل فتح الجيوب الانفية لكنها الان تعتبر مكملا غذائيا.

وكان بولت بنى اسطورته من خلال تحقيق ثلاثية غير مسبوقة في ثلاث دورات اولمبية صيفية، باحرازه ذهبية سباقات 100 م و200 م و4 مرات 100 م، في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. ومع تجريد منتخب بلاده، بات يحمل ثماني ميداليات ذهبية.

وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان الاربعاء ان كارتر "ثبت خرقه لقواعد مكافحة المنشطات في الالعاب الاولمبية في بكين 2008"، وعليه سيتم "تجريده" هو و"المنتخب الجامايكي" من لقب التتابع.

وبناء على هذا القرار، ستعود ذهبية سابق التتابع 4 مرات 100 م الى منتخب ترينيداد وتوباغو، والفضية لليابان، والبرونزية للبرازيل.