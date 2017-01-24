فينغر يواجه خطر العقوبة

قدّم مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الفرنسي أرسين فينغر اعتذاره لطرده في المباراة، التي حقق فيها فريقه فوزاً دراماتيكياً على بيرنلي (2 /1) أول من أمس في الدوري بسبب احتجاجه على الحكم الرابع، إلا أنه لا يزال يواجه خطر فرض عقوبة.

وكان ارسنال في طريقه الفوز بهدف للألماني شكوردان مصطفي (59) على رغم النقص العددي في صفوفه اثر طرد السويسري غرانيت تشاكا (65)، بيد ان الحكم جوناثان موس احتسب ركلة جزاء لبيرنلي بعد خطأ للفرنسي فرانسيس كوكلان على اشلي بارنز، ما اثار حفيظة فينغر الذي قام بدفع الحكم الرابع انطوني تايلور.

وهدأ روع فينغر خلال لقائه الصحافيين، وقال «أعتذر عن كل شيء. كان يتعين علي ان أصمت. اعتذر عما بدر مني».