زيدان يدافع عن رونالدو بعد صيحات استهجان

دافع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم الأول للنادي الملكي بعد أن تعرض الأخير لصيحات استهجان من جماهير الفريق خلال اللقاء الذي فاز به بصعوبة على ضيفه ملقا ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني أول من أمس.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد رونالدو بسبب تراجع أدائه في الفترة الأخيرة إذ سجل هدفاً واحداً من كرة غير ثابتة منذ نوفمبر، مع أنه أصاب العارضة وأحبط له حارس ملقا ثلاث محاولات. وقال زيدان أهم شيء لنا هو فوزنا بالمباراة والبداية الجيدة، المدرب واللاعبون يحتاجون إلى الحب من الجماهير لا العكس، خاصة عندما يتراجع الأداء، هذا ما أفهم وأريده، أتيحت لنا العديد من الفرص لكن الآن نحن بحاجة لأربع فرص لتسجيل هدف. كانت الأمور صعبة لأن المنافس ضغط علينا. نشعر بالإرهاق لكننا سعداء.

وقال زيدان: «أحياناً وعندما تواجه صعوبات فإنك تحتاج إلى الجماهير لمساعدتك»، مضيفا «لا أنتقد الجمهور لأنهم يدفعون ثمن تذاكرهم، ولكن مع مباريات كثيرة وعدد من الإصابات، فإن اللاعبين والمدرب بحاجة لدعمهم».

وتابع: «عندما نرى اليوم أننا في الصدارة وأبطال الشتاء، فيجب أن نهنئ الجميع. الأمر ليس سهلاً وحققناه». وخسر ريال مدريد جهود الجناح الأيسر البرازيلي مارسيلو لإصابة في الفخذ الأيسر في الدقيقة 25، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي خرج في الدقيقة 78 بسبب شد عضلي. وأوضح زيدان «بالنسبة إلى لوكا، أنها آلام فقط وآمل ألا يكون الأمر خطيراً، ولكن الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة إلى مارسيلو».

ضغط

وسجل لاعب الوسط الأسباني فيسنتي إيبورا هدفين لفريقه إشبيلية وهدفاً للمنافس وقاد الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 4 - 3 على مضيفه أوساسونا أمس وواصل إشبيلية انطلاقته في المسابقة وعزز موقعه في المركز الثاني بفوز ثمين خارج ملعبه، حيث رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ريال مدريد وتتبقى للريال مباراة مؤجلة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم سيرخيو ليون لأوساسونا بهدف في الدقيقة 15 وتعادل إيبورا لإشبيلية في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، سجل إيبورا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه لكنه صحح الخطأ سريعاً وأحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 65.

وتقدم فرانكو فاسكيز بهدف لإشبيلية في الدقيقة 80 ثم أضاف زميله بابلو سارابيا هدفا رابعا للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يحرز كينان كودرو الهدف الثالث لأوساسونا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. واختتم إشبيلية فعاليات جولة الذهاب بالنسبة له في الدوري الإسباني هذا الموسم ليكون أفضل نصف موسم له في تاريخ البطولة حتى الآن. وقال إيبورا: «أردنا تحقيق الفوز في مباراة اليوم لنقدم للنادي أفضل نصف موسم في تاريخه، وهو ما تحقق بالفعل... نشعر بسعادة طاغية لما تسير إليه الأمور».