أندي ميرنر يسرق الفوز من القمر السماوي

انتهى كل شيء، عند الدقيقة 76 سرق اندي ميرنر المباراة من مانشستر سيتي، وحرم القمر السماوي من فوز مستحق على توتنهام، هذا ما أجمعت عليه وسائل الإعلام البريطانية بعد المواجهة المثيرة جداً بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، والتي جرت أول من أمس باستاد الاتحاد.

وركزت وسائل الإعلام البريطانية على ما اعتبرته الحدث الرئيسي في المباراة، بل ذهب البعض منها على هذه الدقيقة ربما تكون اللحظة الفاصلة في مسيرة مان سيتي هذا الموسم في إطار صراعه على لقب الدوري الإنجليزي. ويتلخص الحدث عندما كانت المباراة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي 2 – 1 على ضيفه، وانفرد رحيم سترلينيغ مهاجم القمر السماوي بمرمى توتنهام، ولكنه فشل في التسجيل بعد أن تلقى دفعة قوية من كايل ووكر مدافع السبيرز، ليفقد توازنه ويلعب الكرة ضعيفة بين أيدي هوغو لوريس حارس مرمى السبيرز، لترتد الهجمة على مانشستر سيتي وينجح الكوري هيونغ مين في تسجيل هدف التعادل للسبيرز، وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء.

وأجمعت وسائل الإعلام البريطانية على أن المباراة كانت ستنتهي تمام في تلك اللحظة، إذا ما اتخذ الحكم أندي ميرنر القرار الصحيح، والقاضي باحتساب ضربة جزاء مع إشهار الكرت الأحمر لووكر مما سيمنح سيتي أفضلية التقدم بهدفين، واللعب أمام عشرة لاعبين، مما يشير إلى استحالة نجاح توتنهام في العودة إلى المباراة.

ورغم أن ميرنر لم يعلق على القرار الذي اتخذه، بعدم احتساب ضربة جزاء، حيث يمنع عليه ذلك وفقاً لقواعد لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي، إلا أن الصحافة الإنجليزية تبارت في وصف شعوره، خاصة بعد الاعتراف الشجاع الذي أدلى به كالي ووكر نفسه بعد المباراة، عندما اعترف بأنه كان محظوظاً للغاية، عندما لم تحتسب عليه ضربة جزاء ويطرد من اللقاء، معترفاً بدفعه سترلينيغ بطريقة غير مشروعة خلال المباراة.

وأضاف ووكر: هي ضربة جزاء لا شك في ذلك، كانت مستحقة، ولم يحتسبها حكم اللقاء، أعتقد أنني كنت محظوظاً للغاية، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن توتنهام كان يستحق الخروج بالتعادل على الأقل، لقد قدمنا مباراة كبيرة، وعدنا بعد التأخر 0 – 2 أمام صاحب الأرض. وبهذه النتيجة فقد مان سيتي 5 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين، بعد الخسارة أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

رفض

ورفض بيب غوارديولا مدرب القمر السماوي مناقشة أداء الحكم بعد نهاية المباراة، ورد الإسباني على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد اللقاء بقوله: توقعت أن يبدأ مراسل «بي بي سي» بالسؤال عن مستوى المباراة، والتغيرات التكتيكية فيها، لا أن يكون أول سؤال من هيئة إعلامية ذات مكانة عالمية بالحديث عن رأيي في أداء الحكم، مثل هذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم، ما أريد أن أقوله تحديداً هو إعجابي بكثير مما قدمه نجوم الفريق اليوم، كانت مباراة مميزة، ولكن تبقى معضلتنا في إهدار الفرص.

خسرنا أمام تشيلسي لأننا أهدرنا الكثير من الفرص، وكذلك الحال أمام إيفرتون، وكررنا الخطأ نفسه أمام توتنهام، لا يمكن أن تخرج منتصراً وأنت تهدر الفرص أمام فريق قوي وقوي جداً جداً، توتنهام هو من نوعية هذه الفرق القادرة على العودة إلى المباراة في أية لحظة، يمكن أن يقلب الطاولة عليك، متى ما أهدرت الفرص التي تسنح لك، ولم تقتل المباراة.

وعن تصريحات كالي ووكر التي اعترف فيها بدفع رحيم سترلينيغ قال المدرب الإسباني: هو شخص شجاع احترم هذا الاعتراف، أنه شخص أمين مع نفسه، ما أقوله دائماً إن الأمانة الذاتية صفة منتشرة في إنجلترا، شكراً له لهذا الاعتراف، ولكننا كنا السبب الرئيسي في عدم الفوز باللقاء، كان لدينا العديد من الفرص، لم نستغلها، ونجح توتنهام في معاقبتنا.

عرض قياسي

وفي الجانب الآخر من مدينة مانشستر، يبدو بالفعل أن الفتى الذهبي واين روني في طريقه إلى مغادرة «الشياطين الحمر» بعد 13 موسماً مع الفريق، حيث تجددت أمس أنباء العرض الصيني من أجل الحصول على خدمات الفتى الذهبي، وكشف مصدر صيني عالي المستوى لصحيفة «صن» أمس عن عرض بقيمة مليون جنيه استرليني في الأسبوع، لروني من أحد الأندية الصينية الثرية، بحيث يحصل على الرقم القياسي لأعلى راتب للاعب في كرة القدم، ومضى المصدر: الآن يمكننا الحديث بوضوح، انتهت مهمة روني في يونايتد بعد أن بات الهداف التاريخي للنادي عقب وصوله إلى 205 أهداف بعد تسجيله في مرمى ستوك أول من أمس، هو يعلم بأن لا مكان له في تشكيلة يونايتد الأساسية، وسيبحث عن تحد آخر، نحن نرغب في وجوده في الدوري الصيني، سنقدم عرضاً من أجل انتقاله في الصيف المقبل، عليه أن يقرر، ولكن لا أعتقد أنه سيجد أفضل من العرض الصيني.

وإذا كان روني ينتظر مليون جنية استرليني في الأسبوع متى ما انتقل إلى الصين فإن نجوم يونايتد، خاصة المستمرين مع الفريق سيعانون من خصومات مالية، إذا فشل الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكشف مصدر في النادي الإنجليزي العريق، عن تفعيل إدارة النادي لبند ثابت في أي عقد يوقعه النادي مع اللاعبين، ينص على خصم 25 في المئة من راتب اللاعب متى ما فشل يونايتد في الوصول إلى دوري الأبطال.

وأكد بمعرفة جميع نجوم الفريق لهذا الأمر القدامى والجدد، حيث طبق هذه السنة على اللاعبين القدامى، بعد الإخفاق في التأهل إلى دوري الأبطال هذا الموسم.

تحذير

في الأثناء وجه الأسطورة الهولندي رود غوليت تحذيراً واضحاً للفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب في العالم قائلاً: ما أراه الآن أن بوغبا في طريقه إلى أن يصبح ممفيس ديباي الجديد، ويمكن أن ينتهي به الأمر مثل الهولندي الموهوب الذي تخلص منه يونايتد قبل يومين إلى ليون الفرنسي، بعد أن عقد عليه آمالاً كبيرة عند قدومه إلى النادي قبل موسمين.

وقال غوليت أمس: ديباي اهتم بمظهره وصورته الاجتماعية أكثر من تركيزه على أن يصبح لاعباً مميزاً، هذا ما يمضي فيه بوغبا الآن، الفرنسي الأغلى في العالم يركز على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قصات الشعر الجديدة، في الوقت الذي لا يقدم أي مستوى من الأداء داخل الملعب، لن يمضي الكثير من الوقت حتى يدرس يونايتد التخلص منه، متى ما واصل في مستواه الحالي.

إذا أراد أن يثبت أحقيته بالصفقة القياسية التي نقلته إلى يونايتد عليه أن يلتزم بحياة الرياضي، وليس بحياة نجم المجتمع.

شكر

وجه واين روني الشكر للسير بوبي تشارلتون بعد أن نجح في كسر رقمه القياسي، وبات أفضل هداف في تاريخ يونايتد، وكتب روني على صفحته في موقع «تويتر»: شكراً سير بوبي على الكلمات الرائعة بعد المباراة، أشكر لك هذه الروح العالية.