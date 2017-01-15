برشلونة يكتسح بالماس بالخمسة مع الرأفة!

انتزع برشلونة المركز الثاني بجدول الدوري الأسباني من إشبيلية بعدما تغلب على ضيفه لاس بالماس 5 - 0 أمس في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة، والتي افتتحت بتعادل ليغانيس مع أتلتيك بيلباو سلبيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد ونقطتين أمام إشبيلية الذي تراجع إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وفرض برشلونة سيطرته على المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة والأخطر هجوميا طوال زمن المباراة ولم يمنح لاس بالماس أي فرصة حقيقة للرد، بل وكان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لكن لاعبيه أهدروا عدة فرص حقيقية أخرى على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 14 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52. بعدها سجل سواريز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57 وأضاف أردا توران الهدف الرابع في الدقيقة 59 قبل أن يختتم أليكس فيدال التسجيل بالهدف الخامسة لبرشلونة في الدقيقة 80.

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في الأثناء طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة جماهير فريقه، بان النادي سيقوم بتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال بارتوميو للتليفزيون الكاتالوني أمس: «لا ينبغي أن يكون هناك عصبية. أريد تهدئة الجميع.

هناك محادثات على مستوى شخصي وإنها مسألة وقت. عندما يكون هناك شيئ جديد سنشرحه». وأضاف: «ليو يريد البقاء هنا. ونحن نريده أن يجدد تعاقده وهذا أمر مهم للنادي ولبرشلونة.

عندما يتفهم شخصان بعضهما البعض لابد أن تكون النهاية سعيدة وأتمنى أن يعتزل في النادي». وتابع: «لا يمكنني شرح التفاصيل لأننا نتحدث مع الأشخاص التابعين له. هو أفضل لاعب في العالم ونحن نريده أن يبقى.

فهو سعيد هنا. ولكن يجب أن نقوم بكل شيء بهدوء. التجديد أساسي للنادي». وينتهي عقد ميسي الحالي في 2018 وسيكون حراً لمناقشة عقود من أندية أخرى خلال 12 شهرا إذا لم يتمكن برشلونة من تمديد عقده.

وبسؤاله حول جدول زمني للمفاوضات قال بارتوميو: «كلما كان أقرب كان أفضل. ولأطمئن الأشخاص يمكنني القول إننا نتحدث مع ميسي على مستوى شخصي. فهو لاعب كرة قدم مذهل. فهو القائد والأفضل في العالم».

وكشف بارتوميو عن وجود محادثات جارية لتمديد عقود تير شتيغن حارس المرمى وإيفان راكيتيتش ولكن لا يوجد حتى الآن مفاوضات مع لويس إنريكي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم. وأضاف بارتوميو: «لن نتحدث معه حتى أبريل المقبل مثل كل المشجعين نريد بقاءه».