ثلاثية كين تقود توتنهام إلى وصافة البريمرليغ

عزز توتنهام هوتسبير سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4 / 0 على وست بروميتش البيون أمس في يوم استثنائي لهاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف. واحتفل كين - الذي أصبح أباً يوم الأحد الماضي - بتسجيل ثلاثية ليحقق توتنهام فوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات بسهولة غير متوقعة ويتقدم للمركز الثاني في الترتيب.

وكان هدف كين الافتتاحي بعد 12 دقيقة ترجمة للسيطرة المطلقة من الفريق اللندني واقترب من إضافة أهداف أخرى عدة مرات في الشوط الأول وتصدى الحارس الممتاز بن فوستر لإحدى تسديداته قبل أن تصطدم الكرة بالقائم.

وحول غاريث مكولي - في مباراته 200 مع وست بروميتش - تسديدة من كريستيان إريكسن بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 26 قبل أن يضيف كين هدفين من تسديدتين في آخر 15 دقيقة وجاء هدفه الثالث بعد تمريرة رائعة من ديلي آلي ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً بجميع المسابقات.

والفوز على وست بروميتش المستسلم على غير المعتاد رفع توتنهام فوق ليفربول في الترتيب، محتلاً المركز الثاني وغاب كين عن مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي بعد ليلة بلا نوم، حيث وضعت زوجته كيت ابنتهما إيفي. واقترب كين بالفعل من هز الشباك قبل أن يفتتح التسجيل مبكراً من تمريرة إريكسن البينية وكان ذلك علامة على مباراة من جانب واحد.

هدف مُلغى

وكان آلي - الذي سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات له في الدوري - متسللاً بفارق بسيط عندما بدا أنه عادل الرقم القياسي لتوتنهام بالتسجيل في خمس مباريات متتالية في الدوري. وظهر الحارس فوستر بشكل متكرر ومنع كين من التسجيل في عدة مناسبات لكنه لم يستطع إيقاف تسديدة إريكسن التي اصطدمت بمكولي وسكنت الشباك.

وانتعشت الأمور في الشوط الثاني الهادئ بفضل أداء متميز آخر من كين. ففي الدقيقة 77 انتزع كايل ووكر الكرة من مكولي سيئ الحظ وأرسل تمريرة عرضية قابلها كين بتسديدة مباشرة داخل الشباك. وبعد خمس دقائق لاحقة تبادل آلي وكين الكرة قبل أن يسجل الأخير هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

كرم

وخطف أرسنال المركز الثالث متقدماً بفارق الأهداف عن ليفربول الذي تحول من المركز الثاني مع بداية الجولة إلى المركز الرابع قبل مواجهته المهمة اليوم مع مانشستر يونايتد ونجح أرسنال في الفوز على مضيفه سوانسي برابعية ساعد لاعبو الفريق الضيف في تسجيل نصفها، حيث افتتح أوليفر جيرو أهداف أرسنال، وختم اليكسس سانشيز بالهدف الرابع بينما تكفل نجمي سوانسي جاك كورك وكايل ناوتون بتجسيل الهدفين الثاني والثالث في مرمى فريقهما.

كما وضع ماركو سيلفا بصمته سريعاً مع هال حيث تمكن من قيادة الفريق إلى الفوز في أول مباراة يتولى فيها مسؤولية تدريبه في الدوري الإنجليزي، وحول النمور تأخره بهدف أمام ضيفه بورنموث إلى فوز 3 – 1، كما فاز ويستهام على بالاس 3 – 0، وبيرنلي على ساوثهامبتون 1 – 0، وستوك على مضيفه سندرلاند 3 – 1.

صراع

ويتجدد اليوم الصراع بين مدينتي مانشستر وليفربول، حيث تشهد الجولة مواجهات الفرق الأربعة للمدينتين، ففي ليفربول يحل مانشستر سيتي ضيفاً على إيفرتون الفريق الثاني للمدينة، بينما ينتقل الفريق الأول والذي يحمل اسم المدينة ليفربول إلى مسرح الأحلام ليحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في قمة تاريخية للكرة الإنجليزية، بين أكثر الأندية حصولاً على لقب الدوري، حيث يحتل يونايتد المركز الأول، متقدماً على ليفربول الذي يبحث عن أول ألقبه في الدوري الإنجليزي، بعد تحول البطولة إلى مسماها الجديد «البريمرليغ» في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي.