يونايتد يضع قدماً في نهائي «الرابطة»

وضع مانشستر يونايتد قدماً في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه على ضيفه هال سيتي 2- 0 أول من أمس على ملعب «اولدترافورد»، في مانشستر في ذهاب الدور نصف النهائي. وتقام مباراة الإياب في 26 يناير الحالي على ملعب كينغستون كومونيكايشنز استاديوم في مدينة هال. وتقام المباراة النهائية في 26 فبراير على ملعب ويمبلي في لندن.

وفرض مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه عملاقه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب إصابته بنزلة برد، سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف خصوصاً في الشوط الأول لولا تألق حارس مرمى هال سيتي السويسري إلدين ياكوبوفيتش الذي أبعد أكثر من كرة أبرزها تسديدة الإسباني خوان ماتا من مسافة قريبة (12)، وأخرى للفرنسي بول بوغبا (28).

وأهدر الأرميني هنريك مخيتاريان فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ماتا داخل المنطقة، فسددها بيمناه بجوار القائم الأيمن (19).

وأبعد الحارس تيديدة قوية لبوغبا (28)، وأخرى لراشفورد فوق العارضة بسنتمترات قليلة (29).

أفضلية

وانتظر «الشياطين الحمر» الشوط الثاني لترجمة أفضليته إلى هدف سجله ماتا في الدقيقة 56 عندما استغل كرة رأسية لمخيتاريان من داخل المنطقة، فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى، قبل أن يضيف بديله الدولي البلجيكي مروان فلايني الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الإيطالي ماتيو دراميان (87).

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 2010.

وكانت الأنظار شاخصة نحو واين روني الذي لعب أساسياً، حيث كان يسعى إلى هز الشباك ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي كونه يتساوى حالياً مع «السير» بوبي تشارلتون برصيد 249 هدفاً. وخاض هال سيتي اللقاء الثاني بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ماركو سيلفا، الذي حقق بداية موفقة بالفوز السبت الماضي على سوانسي سيتي 2- 0 في الدور الثالث من كأس الاتحاد.