المكسيك تؤيد قرار «فيفا» بزيادة منتخبات المونديال

أعربت إدارة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن تأييدها لقرار الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الخاص بزيادة أعداد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 فريقاً بدءاً من نسخة البطولة في 2026. وأبدى الأمين العام للاتحاد ، غويرمو كانتو، تأييده للقرار، الذي اتخذه فيفا أول من أمس.

وقال كانتو إن رئيس اتحاد الكرة المكسيكي، ديسيو دي ماريا، الذي حضر اجتماع فيفا في مدينة زيورخ السويسرية ، أكد أن النظام الجديد للمونديال له مميزاته.ويرى كانتو أن البطولة بشكلها الجديد تعني بالنسبة له منافسة أكبر سواء كان ذلك في التصفيات المؤهلة أو خلال فعاليات المونديال نفسه.

مشيراً في ذات الوقت إلى أن الاتحاد المكسيكي ينتظر الاطلاع على التفاصيل من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد. ولم يدل المسؤول المكسيكي برأيه حول إمكانية توحيد التصفيات المؤهلة في المونديال في الأميركيتين، حيث قال: «لم نناقش مع أحد هذه القضية بعد، ولكن الآن علينا أن ننتظر للاطلاع بشكل أوسع على الخطوط العريضة لهذا الموضوع».