روني «القياسي» يقود يونايتد إلى الدور الرابع

عادل وآين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة أولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4- 0 أمس في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العُماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاماً) رصيده إلى 249 هدفاً بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها من 1956 - 1973. أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع «الشياطين الحمر» منذ أن انتقل اليهم عام 2004 من إيفرتون.

وسبق لروني أن حطم في أكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفاً وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفاً في 119 مباراة.

الهدف الثاني

ونجح الفرنسي أنطوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنطقة ليسدد بعيداً عن متناول الحبسي (15). وفي الشوط الثاني أضاف الشياطين الحمر هدفين سجلهما ماركوس راشفورد اثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلاً خطأ فادحاً للأخير (79).

يذكر ان مدرب مانشستر يونايتد أراح خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.

خماسية

وكان فريق مانشستر سيتي أول المتأهلين للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اثر تغلبه على ويستهام 5 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في دور الـ64 من البطولة. وسجل أهداف مانشستر سيتي يحيى توريه من ركلة جزاء في الدقيقة 33 وهافارد نوردفيت، لاعب ويستهام، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 وديفيد سيلفا في الدقيقة 43 وسيرخيو أغويرو في الدقيقة 50 وجون ستونز في الدقيقة 84