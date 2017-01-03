القمر السماوي يسطع

سطع القمر السماوي في سماء ملعب الاتحاد، بفوزه أمس على بيرنلي 2ـ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقاد البديل أغويرو ،مانشيستر سيتي للفوز، وتلقى سيتي ضربة قوية حين حصل فرناندينيو على بطاقة حمراء في الدقيقة 31،وتقدم سيتي في الدقيقة 58، بهدف كليشي ، وسجل أغويرو الهدف الثاني بعد 4 دقائق ، وأحرز بن مي للمنافس وتقدم سيتي إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وفي المباريات الاخرى ، تعادل ليفربول وسندرلاند2 ـ 2، وفاز وست بروميتش البيون على هال سيتي 3 ـ 1، وإيفرتون على ساوثهامبتون 3 ـ 0، وتعادل ميدلسبره مع ليسترسيتي سلبياً.