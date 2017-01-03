بايرن يبدأ رحلة حسم «البوندسليغا» من الدوحة

يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، المتصدر للدوري الألماني، للسفر بكامل نجومه اليوم متوجهاً إلى قطر لإقامة معسكره التدريبي الشتوي، استعداداً لما يعتبره المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق: «سنستعد بأفضل شكل ممكن في معسكر الدوحة».

ويستمر المعسكر التدريبي لبايرن في العاصمة القطرية الدوحة حتى 11 يناير الجاري، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الألماني «بوندسليغا» بعدها بتسعة أيام، حيث يواجه بايرن فريق فرايبورغ.

ويمتلك أنشيلوتي الآن فترة أطول لإعداد الفريق مقارنة بالفترة التي سبقت الموسم هذا الصيف، حيث تأخر حينذاك وصول اللاعبين لبدء الموسم، بسبب «يورو 2016».