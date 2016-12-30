تيفيز.. اللاعب الأعلى راتباً في التاريخ

بات المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات الكبرى، التي تبرمها أندية صينية لكرة القدم، بعدما أغراه شنغهاي غرينلاند براتب سنوي هو الأعلى في التاريخ يناهز أربعين مليون يورو، لترك نادي طفولته بوكا جونيورز.

يذكر أن لاعبين آخرين حققوا دخلاً سنوياً أعلى، إلا أنه كان مزيجاً من راتب وعقود إعلانية ومكافآت.

ومع سعي العملاق الآسيوي للتحول قوة كروية عالمية، أبرمت الأندية الصينية في 2016 صفقات بعشرات ملايين الدولارات لضم لاعبين بارزين، آخرهم البرازيلي أوسكار المنتقل في ديسمبر، من تشلسي الإنجليزي إلى شنغهاي سبيغ مقابل 70.5 مليون يورو.

وأكد شنغهاي غرينلاند أمس انتقال تيفيز (32 عاماً) لصفوفه، معتبراً إياه «أفضل مسجل في تاريخ الأرجنتين»، وأنه سيحسن «بشكل ملموس» أداء النادي، من دون أن يكشف قيمة الصفقة أو راتب اللاعب.

الراتب السنوي

إلا أن مصدراً مقرباً من الأخير أفاد لوكالة فرانس برس، أن تيفيز سينال راتباً سنوياً يناهز 40 مليون يورو، وهو ما لا يقارن مع راتبه السنوي في النادي الأرجنتيني، والذي كان يناهز مليوني يورو فقط.

وكان بوكا جونيورز يطالب بعشرة ملايين يورو للاستغناء عن تيفيز.

وأفاد النادي الأرجنتيني مساء الأربعاء أنه «توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولاً عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي».

ويتم اللاعب عامه الثالث والثلاثين في فبراير، وهو خاض مسيرة كروية متنوعة دافع خلالها عن ألوان أندية عدة أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي.

ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز وعاد إليه في يوليو 2015 بعد تجربته الاحترافية في أوروبا، وذلك بعيد خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

«كارليتو لا ترحل»

وينتظر أن يخضع تيفيز للفحوص الطبية، وفي حال جرت الأمور على ما يرام، سينضم إلى زملائه الجدد في مدينة اوكيناوا اليابانية، حيث يستعدون حتى نهاية يناير، للموسم المقبل.

وأنهى شنغهاي غرينلاند الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري الصيني، وسيشارك هذا الموسم في دوري أبطال آسيا.

وعلى رغم أن لاعبين بارزين آخرين سبقوا تيفيز للنادي، كالفرنسي نيكولا انيلكا والعاجي ديدييه دروغبا، إلا أن المهاجم قصير القامة يقدم على الخطوة وهو لا يزال يقدم أداء يليق بدوريات أكثر تنافسية، فقبل أسبوعين، سجل تيفيز هدفين، وقاد فريقه للفوز على غريمه ريفر بلايت (4-2) في «دربي» العاصمة الأرجنتينية.

ويعد تيفيز «معبود الجماهير» في بوكا جونيورز، الذي رفع مشجعوه خلال الأيام الماضية لافتات في ملعبه «لا بومبونيرا» كتب فيها «كاريلتو، لا ترحل»، وهو الاسم الذي يطلق تحبباً على تيفيز.

كما يكنى اللاعب بكنيات عدة، منها «لاعب الشعب» و«الأباتشي».

تنافس صيني محموم

ويسعى النادي الصيني إلى تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين، لمنافسة غريمه في المدينة شنغهاي سبيغ، الذي ضم أوسكار مؤخراً، والسعي لمنافسة غوانغجو ايفرغراندي، بطل الدوري الممتاز ست مرات.

وسيعتمد مدرب شنغهاي الأوروغوياني غوستافو بويت على السنغالي دمبا با اللاعب السابق في صفوف نيوكاسل الإنجليزي، والنيجيري اوبافيمي مارتينز، اللاعب السابق في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وخلال الأشهر الماضية، استقطبت الأندية الصينية عدداً من اللاعبين البارزين في أوروبا مقابل صفقات ضخمة.

وبات الإسراف في الإنفاق على اللاعبين يدق ناقوس خطر في الصين نفسها، إذ حذرت وسائل إعلام رسمية مؤخراً من «فقاعة» في كرة القدم، مشيرة إلى أن إنفاق الأندية فاق المليار دولار هذه السنة.

بوكا جونيورز يوافق على بيع الأباتشي بناء على رغبته

إجراء الفحص الطبي اليوم تمهيداً لتقديم الصفقة رسمياً

40

مليون يورو هو الراتب السنوي المتوقع للأباتشي في الدوري الصيني

70.5

مليون يورو هي قيمة انتقال أوسكار من تشيلسي إلى شنغهاي سبيغ