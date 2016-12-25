قطار الميركاتو الشتوي ينطلق اليوم

ينطلق اليوم في اتحاد الكرة قطار «الميركاتو الشتوي»، للاعبين، ما يسمح لأندية المحترفين والهواة قيد لاعبين جدد، وتستمر عملية استبدال اللاعبين حتى 19 يناير المقبل، وأعلن نادي الوصل أمس تعاقده رسمياً، مع البرازيلي سيرجيو انتونيو،( 30 عاما) لمدة 6 أشهر بديلاً للبرتغالي باربوسا، وكان الشباب تعاقد مع الغاني نان بوكو بديلاً للهولندي رود بويمانز، وبدأ السنغالي ديوب تلقي عروض للانتقال من الظفرة.

ومن المنتظر أن يشهد الميركاتو تغيير عدد كبير من اللاعبين الأجانب الذين ظهروا بمستوى دون التوقعات في الفترة الماضية.